Російські ЗМІ заявляють, що внаслідок вибухів у центрі Донецька загинули двоє людей

Російські ЗМІ з посиланням на ватажків збройних формувань «ДНР» заявляють, що внаслідок удару по центральному району окупованого Донецька загинули двоє людей, ще п’ятеро були поранені. За повідомленнями, під обстріл потрапила будівля театру, де мала відбутися церемонія прощання з командиркою озброєного угруповання «ДНР» Ольгою Качурою. В угрупованні «ДНР» звинуватили в обстрілі Збройні сили України.

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, якого цитує видання «Медуза», заявив, що Україна не причетна до цих ударів, наголосивши, що українським військам «безглуздо завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку».

«Нам необхідно руйнувати три речі: паливні склади, склади з артилерійськими снарядами й оперативно-тактичні штаби. Ми воюємо креативно й ефективно, демонстративні удари нам не потрібні, вони не вирішують жодних завдань. Всі ці вибухи тільки для того, щоб показати: дивіться, які звірі на тому боці, давайте більш інтенсивно мобілізуватися та йти вбивати українців далі», – сказав Подоляк.

Українські військові ситуацію не коментували.

Ольга Качура на прізвисько «Корса» була єдиною жінкою-командиром в угрупованні «ДНР», про її загибель стало відомо напередодні. В Україні її заочно засудили до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Президент Росії Володимир Путін надав їй звання героя Росії.