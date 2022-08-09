Вибухи в Криму: Міноборони України «нагадує про правила пожежної безпеки»

Міністерство оборони України прокоментувало вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в окупованому Криму.

«Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях», – зазначає пресслужба відомства.

Міністерство припускає, що Росія може використати пожежу в інформаційній війні.

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«Не виключаємо, що окупанти «випадково» знайдуть якісь характерні «шеврон», «візитівку» чи навіть «ДНК». Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний», – йдеться в повідомленні.

«Бавовною» в українському сегменті соцмереж називають вибухи на окупованих територіях та в Росії, про які російські медіа часто повідомляють як про «хлопки».

Раніше міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, коментуючи вибухи в Новофедорівці, назвала їх нагадуванням того, «чий Крим».

Американське видання The New York Times зацитувало неназваного українського високопосадовця, який визнав, що до вибухів причетні українські збройні сили. За його словами, з цього аеродрому злітали літаки, які завдавали ударів по півдню України, а для атаки на нього використовувалося обладнання «ексклюзивно українського виробництва», хоча він не уточнив, яке саме.

Раніше локальні медіа повідомили про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів».