Вибухи в Криму: Міноборони України «нагадує про правила пожежної безпеки»

Міністерство оборони України прокоментувало вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в окупованому Криму.
«Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях», – зазначає пресслужба відомства.
Міністерство припускає, що Росія може використати пожежу в інформаційній війні.
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«Не виключаємо, що окупанти «випадково» знайдуть якісь характерні «шеврон», «візитівку» чи навіть «ДНК». Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний», – йдеться в повідомленні.
«Бавовною» в українському сегменті соцмереж називають вибухи на окупованих територіях та в Росії, про які російські медіа часто повідомляють як про «хлопки».
Раніше міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, коментуючи вибухи в Новофедорівці, назвала їх нагадуванням того, «чий Крим».
Американське видання The New York Times зацитувало неназваного українського високопосадовця, який визнав, що до вибухів причетні українські збройні сили. За його словами, з цього аеродрому злітали літаки, які завдавали ударів по півдню України, а для атаки на нього використовувалося обладнання «ексклюзивно українського виробництва», хоча він не уточнив, яке саме.
Раніше локальні медіа повідомили про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів».
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