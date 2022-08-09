«Нагадування, чий Крим» – Верещук про вибухи в Новофедорівці

У світі 9 серпня відзначається День корінних народів, повідомила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«В Україні такими вважаються кримські татари, караїми та кримчаки», – зазначила вона.

Таким чином урядовиця прокоментувала новини про вибухи в окупованому Криму.

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«Сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна!» – підкреслила Верещук.

Наразі не було офіційної позиції української влади та військового командування щодо вибухів на військовому аеродромі біля Саків.

Раніше локальні медіа повідомили про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів».