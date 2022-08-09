Телеграм-канал «Mash на хвилі» також із посиланням на очевидців повідомив, що горять склади з боєприпасами і злітна смуга в Новофедорівці. Видання публікує відео. «Перший вибух пролунав приблизно о 15:20, всього повідомляють про десять. За попередніми даними, пошкоджені сусідні будинки», – йдеться у повідомленні.

Інформацію про вибухи підтвердило близьке до російської влади Криму видання «Кримінформ».

Згодом призначений Кремлем «голова» Криму Сергій Аксьонов заявив, що «виїхав на місце події», а обставини «з’ясовуються». «Радник» Аксьонова Олег Крючков заявив, що поки що може «підтвердити лише сам факт кількох вибухів у районі Новофедорівки». Водночас «заступниця голови» російської «адміністрації» Сакського району Вікторія Казьмірова заявила російському державному агентству ТАСС, що «аеродром вибухає».

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. При цьому в російському оборонному відомстві стверджують, що «після вибуху на аеродромі ніхто не постраждав, авіаційна техніка не пошкоджена».

Наразі немає можливості незалежно перевірити інформацію російської влади. Українське командування наразі не повідомляло свою позицію щодо події.