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Вибух на авіабазі в окупованому Криму (фотогалерея)

Телеграм-канал «Mash на хвилі» також із посиланням на очевидців повідомив, що горять склади з боєприпасами і злітна смуга в Новофедорівці. Видання публікує відео. «Перший вибух пролунав приблизно о 15:20, всього повідомляють про десять. За попередніми даними, пошкоджені сусідні будинки», – йдеться у повідомленні.

Інформацію про вибухи підтвердило близьке до російської влади Криму видання «Кримінформ».

Згодом призначений Кремлем «голова» Криму Сергій Аксьонов заявив, що «виїхав на місце події», а обставини «з’ясовуються». «Радник» Аксьонова Олег Крючков заявив, що поки що може «підтвердити лише сам факт кількох вибухів у районі Новофедорівки». Водночас «заступниця голови» російської «адміністрації» Сакського району Вікторія Казьмірова заявила російському державному агентству ТАСС, що «аеродром вибухає».

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. При цьому в російському оборонному відомстві стверджують, що «після вибуху на аеродромі ніхто не постраждав, авіаційна техніка не пошкоджена».

Наразі немає можливості незалежно перевірити інформацію російської влади. Українське командування наразі не повідомляло свою позицію щодо події.

Кримські та російські медіа, а також телеграм-канали заявляють про серію вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка біля міста Саки в окупованому Криму, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Фото від 9 серпня 2022 року
1 Кримські та російські медіа, а також телеграм-канали заявляють про серію вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка біля міста Саки в окупованому Криму, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Фото від 9 серпня 2022 року
Телеграм-канал &laquo;Mash на хвилі&raquo; із посиланням на очевидців повідомив, що горять склади з боєприпасами і злітна смуга в Новофедорівці
2 Телеграм-канал «Mash на хвилі» із посиланням на очевидців повідомив, що горять склади з боєприпасами і злітна смуга в Новофедорівці
&laquo;Перший вибух пролунав приблизно о 15:20, всього повідомляють про десять. За попередніми даними, пошкоджені сусідні будинки&raquo;, &ndash; йдеться у повідомленні
3 «Перший вибух пролунав приблизно о 15:20, всього повідомляють про десять. За попередніми даними, пошкоджені сусідні будинки», – йдеться у повідомленні
У повітря здіймається дим від вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки в окупованому Криму. Фото від 9 серпня 2022 року
4 У повітря здіймається дим від вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки в окупованому Криму. Фото від 9 серпня 2022 року
Дим від вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки в окупованому Криму. Фото від 9 серпня 2022 року
5 Дим від вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки в окупованому Криму. Фото від 9 серпня 2022 року
Дим від вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки в окупованому Криму. Фото від 9 серпня 2022 року
6 Дим від вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки в окупованому Криму. Фото від 9 серпня 2022 року
Призначений Кремлем &laquo;голова&raquo; Криму&nbsp;Сергій Аксьонов заявив, що &laquo;виїхав на місце події&raquo;, а обставини &laquo;з&rsquo;ясовуються&raquo;. &laquo;Радник&raquo; Аксьонова Олег Крючков заявив, що поки що може &laquo;підтвердити лише сам факт кількох вибухів у районі Новофедорівки&raquo;. Водночас &laquo;заступниця голови&raquo; російської &laquo;адміністрації&raquo; Сакського району Вікторія Казьмірова заявила російському державному агентству ТАСС, що &laquo;аеродром вибухає&raquo;
7 Призначений Кремлем «голова» Криму Сергій Аксьонов заявив, що «виїхав на місце події», а обставини «з’ясовуються». «Радник» Аксьонова Олег Крючков заявив, що поки що може «підтвердити лише сам факт кількох вибухів у районі Новофедорівки». Водночас «заступниця голови» російської «адміністрації» Сакського району Вікторія Казьмірова заявила російському державному агентству ТАСС, що «аеродром вибухає»
Дим від вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки в окупованому Криму. Фото від 9 серпня 2022 року
8 Дим від вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки в окупованому Криму. Фото від 9 серпня 2022 року
Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала &laquo;детонація кількох авіаційних боєприпасів&raquo;. Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії
9 Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії
У російському оборонному відомстві стверджують, що &laquo;після вибуху на аеродромі ніхто не постраждав, авіаційна техніка не пошкоджена&raquo;. Наразі немає можливості незалежно перевірити інформацію російської влади
10 У російському оборонному відомстві стверджують, що «після вибуху на аеродромі ніхто не постраждав, авіаційна техніка не пошкоджена». Наразі немає можливості незалежно перевірити інформацію російської влади
Дим від вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки в окупованому Криму. Фото від 9 серпня 2022 року
11 Дим від вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка поблизу міста Саки в окупованому Криму. Фото від 9 серпня 2022 року
Українське командування наразі не повідомляло свою позицію щодо події
12 Українське командування наразі не повідомляло свою позицію щодо події

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