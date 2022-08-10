Після вибухів на аеродромі в Криму «в паніці» ті, хто оселився там після окупації – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі програми Свобода Live прокоментував вибухи на російському військовому аеродромі в Новофедорівці біля Саків у Криму, які сталися 9 серпня.

Чубаров назвав вибухи на аеродромі «першим реальним дзвіночком» того, що Україна буде повертати окупований півострів.

«Російська війна проти України, російська агресія проти всього світу почалася з Криму і вона має завершитись зі звільнення Криму, з відновлення державного суверенітету України над українським півостровом… Не лише кримські татари, а й багато етнічних українців теж отримали такий потужний сигнал, що звільнення Криму неминуче», – сказав він.

За спостереженнями голови Меджлісу, проросійські користувачі соцмереж озвучують питання: «а де ж ці «червоні лінії» і чому українці дозволяють собі атакувати Крим?». Лунають також питання щодо російської протиповітряної оборони.

«Якщо ми говоримо про тих людей, які поселилися в Криму в момент окупації або зараз перебувають в Криму на відпочинку – бо санкції не дають їм можливості поїхати в інші країні і в них тепер залишився крадений Крим – то ці люди в паніці... Помітно те, що ті, які незаконно з’явилися в Криму, які поселилися там, або є у складі каральних органів – члени родин ФСБ чи прокуратури – ці люди готуються на виїзд з Криму. Для них це теж був відповідний сигнал, що до Криму рано чи пізно повернуться ті, хто має право там бути, а не ті, хто захопив Крим», – сказав він.

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Локальні медіа повідомили 9 серпня про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму.

Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.