Вибухи в Криму та на Херсонщині: окупанти посилюють «фільтраційні» заходи

Російські окупаційні сили посилили «фільтраційні» заходи в наближених до анексованого Криму регіонах Херсонської області. Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» розповіли херсонські чиновники.

Зокрема, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що сьогодні в Генічеському районі російські військові проводять ретельні перевірки на блокпостах. За його словами, особливо посилився тиск після нещодавніх вибухів у Генічеському районі та вчорашніх під Саками у Криму.

«Вони посилили фільтраційні заходи, це є. Саме сьогодні там (у Генічеському районі – ред.) дуже ретельно перевіряли на блокпостах. Перевіряли повністю автотранспортні засоби, не пропускали нікого. Мені відомо, що вони там створили «штаб по ліквідації наслідків», що туди виїжджав фейковий голова району разом із військовими, вони щось оглядали», – розповів Соболевський.

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Він додав, що на його пам’яті це перша подібна ситуація в Генічеському районі:

«Це єдиний район із п’яти, де не було повідомлено про знищення там військових цілей».

Традиційно, під особливим наглядом – чоловіки, каже Соболевський. За його даними, схожі перевірки також відбуваються в окупованому Скадовську. Цю інформацію «Новинам Приазов’я» також підтвердив мер Скадовська Олександр Яковлєв.

«В нас є гаражний кооператив величенький, і там проводилася перевірка. Тобто людей змусили відкривати гаражі, вони (російські військові – ред.) перевіряли вміст, шукали, як завжди, зброю або ще такі речі, які вони вважають забороненими», – розповів Яковлєв.

За словами міського голови, тиск із боку окупантів триває постійно.

«Здійснюються «фільтраційні» заходи, перевірки, людей зупиняють, телефони перевіряють. буває, відпрацьовують якісь свої адреси. Перевірки проводять, це постійно відбувається», – зазначив мер Скадовська.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.