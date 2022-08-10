Після ударів ЗСУ міст біля Каховської ГЕС неможливо використовувати – ОК «Південь»

Після ударів ЗСУ міст біля Каховської ГЕС неможливо використовувати, повідомили в фейсбук оперативному командуванні «Південь».



«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве», – йдеться у повідомленні.



Також про неможливість використання цього мосту повідомили у Херсонській ОВА.

Напередодні начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони «Півдня» Наталя Гуменюк повідомила, що українські військові в ніч на 8 серпня завдали ударів по Антонівському і Каховському мостах на території тимчасово окупованої Херсонщини.

Наприкінці липня Збройні сили України кілька разів завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, чим зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ.

3 серпня стало відомо – супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Знімки, що це підтверджують, є у розпорядженні програми Радіо Свобода «Схеми». Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах.

Британська розвідка раніше повідомляла, що російські війська побудували біля Херсону два понтонні мости і обладнали поромну переправу, щоб компенсувати пошкодження Антонівського мосту.