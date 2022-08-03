Російські окупанти почали перевозити військову техніку біля Херсона окремою переправою

Супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Знімки, що це підтверджують, є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода). Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після точних ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах. Як повідомляла раніше британська розвідка, російські війська побудували біля Херсону два понтонні мости і обладнали поромну переправу, щоб компенсувати пошкодження цих мостів.

Поромна переправа для військової техніки вперше з’явилась на супутникових знімках Planet Labs 1 серпня – в районі селища Придніпровське Херсонської області. На момент фіксації супутником на переправі можна побачити 6 одиниць техніки, ще 4 – на березі.

Ця поромна переправа зведена поруч із Антонівським залізничним мостом, рух через який для армії РФ заблокований внаслідок точних ракетних ударів ЗСУ, згідно з повідомленням оперативного командування «Південь».

За оцінкою військового експерта, аналітика Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, техніка, яку російські військові перевозять у такий спосіб, схожа на тентовані вантажівки. Їх зазвичай використовують для поставок забезпечення: озброєння, боєприпасів, продовольства, тощо.

«Наскільки я розумію, ці пороми не дуже місткі в плані кількості техніки, яку можна за один раз переправити. На супутниковому знімку видно тентовані вантажівки, можливо КАМАЗи, що зазвичай перевозять постачання», – пояснив у коментарі «Схемам» Бєлєсков.

Про іншу понтонну переправу біля другого пошкодженого українськими ракетними ударами Антонівського автомобільного мосту раніше повідомляли провладні російські ЗМІ, підкреслюючи, що таким чином перевозять цивільних.

Супутник також зафіксував роботу цієї переправи.

30 липня оперативне командування «Південь» повідомило, що Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в районі Херсона (який також має назву Антонівський залізничний міст), заблокувавши його використання російськими військами.

«Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий», – йшлося в повідомленні.

А у ніч на 27 липня ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні й транспортні шляхи російських військ.