«Паспортні дані для фальсифікацій вже зібрані». Як Росія хоче проводити «референдуми» на окупованій частині півдня?

Наскільки активною є підготовка Росії до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України? Чи відрізняються ці процеси на захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей? Чим загрожує анексія Росією цих українських територій? Ці та інші актуальні питання з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Американський Інститут вивчення війни ( ISW ) 7 серпня повідомив, що Росія може прискорити підготовку до псевдореферендумів на нових окупованих територіях України. Один із варіантів, який окупанти розглядають, зокрема, у Мелітополі – влаштувати семиденне «голосування вдома».

) 7 серпня повідомив, що Росія може прискорити підготовку до псевдореферендумів на нових окупованих територіях України. Один із варіантів, який окупанти розглядають, зокрема, у Мелітополі – влаштувати семиденне «голосування вдома». Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 7 серпня заявив: «Якщо російські окупаційні сили зважаться провести хоча б один псевдореферендум на окупованих територіях України, будь-яка можливість переговорів з Росією буде закрита».

у своєму відеозверненні 7 серпня заявив: «Якщо російські окупаційні сили зважаться провести хоча б один псевдореферендум на окупованих територіях України, будь-яка можливість переговорів з Росією буде закрита». Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 8 серпня відреагував на цю заяву Зеленського і сказав, що нібито «не Росія збирається проводити псевдореферендуми на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а місцеве населення». Крім того, Пєсков сказав, що зараз немає передумов для зустрічі Путіна з Зеленським. Також, за його словами, переговорний процес між українською та російською делегаціями відсутній, оскільки, як висловився Пєсков, українська делегація «пішла з радарів».

8 серпня відреагував на цю заяву Зеленського і сказав, що нібито «не Росія збирається проводити псевдореферендуми на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а місцеве населення». Крім того, Пєсков сказав, що зараз немає передумов для зустрічі Путіна з Зеленським. Також, за його словами, переговорний процес між українською та російською делегаціями відсутній, оскільки, як висловився Пєсков, українська делегація «пішла з радарів». Призначений російськими військовими «керувати» окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький 8 серпня заявив, що підписав «розпорядження» про початок підготовки до «референдуму» щодо «приєднання» до Росії. Відповідний «документ» опублікували створені російськими окупаційними силами телеграм-канали. При цьому у «розпорядженні» не вказана дата, коли псевдореферендум має відбутися. Ще раніше, 14 липня, Балицький заявляв про бажання провести «референдум» на початку осені.

8 серпня заявив, що підписав «розпорядження» про початок підготовки до «референдуму» щодо «приєднання» до Росії. Відповідний «документ» опублікували створені російськими окупаційними силами телеграм-канали. При цьому у «розпорядженні» не вказана дата, коли псевдореферендум має відбутися. Ще раніше, 14 липня, Балицький заявляв про бажання провести «референдум» на початку осені. Про старт підготовки до псевдореферендуму Балицький оголосив зі сцени під час так званого «форуму», який називався «Ми разом з Росією». Мер Мелітополя Іван Федоров того ж дня у своєму телеграм-каналі написав, що, за його даними, російські окупаційні сили привезли до міста близько 700 осіб масовки, адже не змогли зібрати людей серед місцевого населення, щоб оформити картинку для російських ЗМІ.

Мелітополь: «спротив посилюється»

Мер Мелітополя Іван Федоров в коментарі «Новинам Приазов’я» сказав, що «референдуми», які збираються провести російські окупаційні сили, не мають нічого спільного з волевиявленням громадян міста. Більш того, спротив цьому процесу в Мелітополі лише посилюється, стверджує Федоров.

Два тижні тому були зроблені перші проходки по квартирах та домівках наших мешканців з автоматниками

«Три тижні тому ворог почав говорити про те, що він буде проводити «референдум» на нашій території і визначатися про вступ і ставлення наших людей до вступу до складу Росії. І це одразу ж було приречене на провал. Після того, як два тижні тому були зроблені перші проходки по квартирах та домівках наших мешканців з автоматниками, з охороною, наші люди змогли відповісти абсолютно свідомо про те, що вони проти цього «референдуму». Чому я так кажу, тому що лише менше 10% погодилися відповісти позитивно на ці запитання», – повідомив мер Мелітополя.

Федоров також повідомив, що готуючись до «референдуму», окупанти збирають паспортні дані мелітопольців.

«Сьогодні вони ще не ходять з бюлетенями. Сьогодні вони проводять попередні опитування, сьогодні вони збирають по домівках запити на гуманітарну допомогу, на тюнери Т2, на сім-картки, на щось ще. Таким чином вони намагаються підвищити лояльність населення», – розповів мер.

Він зазначив, що, за його інформацією, російський «референдум» здійснюватимуть не шляхом голосування на дільницях, а через поквартирний обхід протягом 7 днів. Мер Мелітополя впевнений, що російські окупанти не отримають підтримки серед мелітопольців.

Я чітко розумію, що сьогодні підтримки цього «референдуму» немає на тимчасово окупованих територіях

«В цифрах це виглядає так, що півтора року тому на території України у нас проводилися місцеві вибори, на яких ця людина зі своєю партією, я зараз кажу про Балицького, виставлялася і набрала лише 10% підтримки наших мешканців. Це і є адекватна оцінка цих дій, яку ми можемо бачити зараз. Тому я чітко розумію, що сьогодні підтримки цього «референдуму» немає на тимчасово окупованих територіях», – запевнив посадовець.

Федоров додав, що у випадку проведення Росією псевдореферендумів Україна має закликати західних партнерів збільшити обсяги постачання зброї, щоб ЗСУ змогли якомога швидше звільнити окуповані території.

Бердянськ: «невдоволення московських кураторів»

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що російські окупаційні сили дійсно намагаються проводити підготовку до «референдуму», але вони побоюються організовувати «голосування» в класичному вигляді.

Ці цифри і результати будуть намальовані, вірніше вони вже намальовані

«Ними опрацьовується формат, щоб провести голосування не в класичному вигляді, а як вони робили в Росії – на капоті машини. Щоб люди голосували або у під’їзді, або десь там по домівках, щоб це був ніби обхід такий. Тобто, як я розумію, як буде виглядати «референдум», це буде 10 людей, які під камеру там із прапорцями розпишуться в отриманні бюлетеня і проголосують нібито – то, може, і все, що ми будемо бачити. Звичайно, що ці цифри і результати будуть намальовані, вірніше вони вже намальовані», – вважає заступник голови Бердянської районної ради.

Оотримали паспорти 800, 1000, 1500 людей загалом за цей період. От і московські куратори постійно кажуть про те, що низький рівень

За даними Дудукалова, російські «куратори» окупаційних «чиновників» Бердянська незадоволені тим, що у місті паспорти Росії отримала незначна кількість жителів.

«Є фотографії черг, неймовірних черг нібито. Але після усіх цих черг, у яких перебуває по 200-400 людей, в кінцевому результаті ми бачимо, що отримали паспорти 800, 1000, 1500 людей загалом за цей період. От і московські «куратори» постійно кажуть про те, що низький рівень отримання паспортів і, відповідно, низький рівень і низька кількість людей, які можуть взяти участь у «референдумі», – повідомив політик.

«Тиск на пенсіонерів»

Начальниця Приморської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області Світлана Македонська розповіла, що в місті поки що немає «штабів», пов’язаних з підготовкою до «референдуму», але окупанти також збирають паспортні дані місцевого населення.

«За даними, які ми отримали, 800 людей записалися на отримання російського паспорта. Це люди переважно пенсійного віку. Окупаційна влада говорить про те, що не будуть працювати банки і люди не зможуть отримати свої пенсії. Але я думаю, що це такі дії саме через підготовку до так званого «референдуму»», – вважає Македонська.

Вона впевнена, що російські окупаційні сили використають зібрані паспортні дані місцевих жителів для фальсифікації результатів псевдореферендуму.

Просто використають паспортні дані, які вони незаконно отримали шляхом тиску на людей

«Люди можуть фізично і не бути присутніми на ньому. Просто використають паспортні дані, які вони незаконно отримали шляхом тиску на людей. Вписати як людей, які мали таке волевиявлення. Я думаю, що це буде така махінація, маніпулювання з паспортними даними людей», – запевнила Македонська.

Посадовиця зазначила, що російські окупаційні сили в Приморську поки що не розголошували дату проведення «референдуму». Водночас вони продовжують тиснути на містян для отримання їхніх персональних даних.

«Ядерний шантаж Кремля»

На захопленій частині Херсонщини російські окупаційні сили також розгорнули підготовку до псевдореферендуму. Херсонська міська рада 6 серпня повідомила, що для цього окупанти шукають співробітників, приміщення та формують своїх медійників для пропаганди. Також, як стверджують в міськраді, активно перевіряються будинки і квартири, які розташовані в радіусі кілометра від ймовірних місць проведення «референдумів».

Політолог із Херсону Володимир Молчанов 8 серпня в ефірі телеканалу «Еспресо» розповів, що після госпіталізації «голови військово-цивільної адміністрації» окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо підготовка до проведення псевдореферендуму припинилася. За інформацією Молчанова, саме люди, пов’язані з Сальдо, готували необхідну для цього процесу «документацію».

Російський політолог із Праги Іван Преображенський вважає, що «наміри Росії не змінилися – і в Кремлі готуються «приєднати» всі захоплені території України». Росія буде намагатися використовувати анексію окупованих регіонів для «ядерного» шантажу, припускає політолог.

Будь-яка спроба змінити статус-кво і пересунути кордон зі сторони України буде викликати погрози зі сторони Кремля використання ядерної зброї

«Одна справа – це окуповані території іншої країни, інша справа – Росія заявляє, що це вже її територія. Після цього вже будь-яка спроба змінити статус-кво і пересунути кордон зі сторони України буде викликати погрози зі сторони Кремля використання ядерної зброї. Бо «це наша територія, наші громадяни, вони добровільно висловились, ми не можемо їх не підтримати, будь-яка спроба їх звільнити буде означати, що ми використаємо ядерну зброю», – пояснив політолог.

Преображенський зазначив, що західні країни можуть запровадити додаткові санкції проти Росії у випадку проведення «референдумів» на окупованих територіях. Але політолог зауважив, що з часом дедалі складніше шукати ефективні інструменти тиску на Росію.

«Остання міра – це відмова повністю від російських енергоносіїв, але це навряд чи буде за ініціативою Європейського союзу. Більш ймовірно, що у відповідь на якісь санкції зі сторони ЄС і США Росія остаточно припинить постачання газу до ЄС. Тому, хто проти кого запровадить санкції, тут сказати достатньо складно», – зауважив Преображенський.

«Головне, що розрив між Заходом і Росією серйозно поглиблюється, а нові тенденції до якихось переговорів, обміном затриманих, як зі США і так далі – все це знову зійде нанівець», – додав він.

«Ніяких переговорів»

Голова правління громадської мережі «Опора» Ольга Айвазовська зазначила, що «жодна країна світу» не визнає результати російських псевдореферендумів на окупованих територіях України. Але оголошення Росією власної «юрисдикції» на цих територіях є небезпечним, вважає вона.

«Будь-який контрнаступ, активні бойові дії з метою відвоювання цих територій, відповідно до воєнної доктрини Російської Федерації, будуть сприймати як обов’язкові до застосування, наприклад, ядерної зброї і інших дій, які не можуть бути організовані в межах псевдоспецоперації. Це виправдання будь-яких агресивних дій проти держави України, її громадян, західного світу», – наголосила Айвазовська.

Вона вважає, що Володимир Зеленський дотримається своєї заяви щодо припинення переговорів з Росією, якщо вона проведе псевдореферендуми на окупованій частині півдня України.

Це є політична заява глави держави, і ми її маємо оцінювати саме так, що він як глава держави не буде ініціювати і підтримувати перемовини, якщо ці території після «референдуму» будуть анексовані

«Зеленський заявляє, що переговори неможливі після проведення «референдуму», і це є політична заява глави держави, і ми її маємо оцінювати саме так, що він як глава держави не буде ініціювати і підтримувати перемовини, якщо ці території після «референдуму» будуть анексовані або псевдореферендум буде проводитись на них», – впевнена голова «Опори».



Втім, секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода 8 серпня пояснив, що, на його думку, означає заява президента України про ймовірне припинення переговорів з Росією через «референдуми».

«Мова йде про перемовини, на яких наполягала Російська Федерація, наполягає постійно. Стосується саме військової складової, в який спосіб закінчувати війну, тих пропозицій, які надавала і надає Російська Федерація. Саме про це, я вважаю, говорив наш президент. Це не стосується гуманітарних речей, це не стосується обміну полоненими», – сказав Данілов.