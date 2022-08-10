Спротив населення посилюється через псевдореферендум – мер окупованого Мелітополя

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров стверджує, що російські окупаційні сили не мають підтримки місцевих жителів щодо проведення в місті псевдореферендуму. Про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Я б не назвав цю подію як «референдум». Тому що ми точно говоримо не про демократію і не про волевиявлення наших громадян. Сьогодні можемо чітко констатувати, що у зв'язку з проведенням цих псевдореферендумів на території міста Мелітополя можемо спостерігати посилення спротиву цивільного населення перед ворогом», – каже Федоров.

За його словами, два тижні тому окупаційні сили ходили по домівках аби з'ясувати настрої щодо запланованого голосування.

«Були перші проходки по квартирах та домівках наших мешканців з автоматниками. Наші люди змогли відповісти абсолютно свідомо про те, що вони проти цього проведення референдуму. Чому я так кажу, тому що лише менше 10% погодилися відповісти позитивно на ці запитання», – розповів мер окупованого Мелітополя.

Він також повідомив, що поки що немає ні бюлетеня, ні варіантів запитань або як ці питання будуть сформульовані. Немає також чіткої дати проведення псевдореферендуму.

«Спочатку вони хотіли провести наприкінці серпня, потім говорили про 12 серпня – єдиний день голосування. Вже зараз вони кажуть, що не буде єдиної дати, буде 7 днів проходити референдум, але коли це відбудеться невідомо», – додав Федоров.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Призначений російськими військовими «керувати» окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький 8 серпня заявив, що підписав «розпорядження» про початок підготовки до так званого «референдуму» щодо «приєднання» до Росії. При цьому, у «розпорядженні» не вказана дата, коли псевдореферендум має відбутися.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 7 серпня заявив: «Якщо російські окупаційні сили зважаться провести хоча б один псевдореферендум на окупованих територіях України, будь-яка можливість переговорів з Росією буде закрита».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 8 серпня відреагував на цю заяву Зеленського і сказав, що нібито «не Росія збирається проводити псевдореферендуми на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а місцеве населення».

Російські війська, за останніми даними, контролюють близько 60% Запорізької. При цьому обласний центр – Запоріжжя – лишається під контролем України. Українська влада заявляє, що всі окуповані території будуть звільнені.