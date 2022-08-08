Окупанти на захопленій частині Запоріжжя підписали розпорядження про псевдореферендум – російські ЗМІ

Очільник окупованої частини Запорізької області Євген Балицький, який називає себе «головою» російської адміністрації Запоріжжя, підписав розпорядження про проведення псевдореферендуму про входження окупованої частини регіону в склад Росії. Про це повідомляють російські державні медіа.

Раніше з’явилися повідомлення, що очільники російських окупаційних адміністрацій Херсонщини та частини Запоріжжя, створених після захоплення цих регіонів російськими військами, підписали документи про створення «виборчих комісій».

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Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що псевдореферендумами на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною і світом.

На тимчасово окупованих територіях півдня України російські сили оголосили про намір провести референдум. За даними британської розвідки, «військово-цивільні адміністрації», встановлені РФ на новоокупованих територіях, ймовірно, змушують населення розкривати особисті дані, щоб складати списки для «голосування».

Російські війська наразі контролюють всю Херсонську область і близько 60% Запорізької. При цьому обласний центр – Запоріжжя – лишається під контролем України. Українська влада заявляє, що всі окуповані території будуть звільнені.