«Енергоатом»: російські військові заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС

Російські військові заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку атомну електростанцію, кажуть в НАЕК «Енергоатом».

«Росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС і готовність її підірвати. У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту ЗС РФ генерал-майор Валерій Васильєв, що зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що «тут буде або російська земля, або випалена пустеля», – йдеться в повідомленні «Енергоатома» у телеграмі.

За повідомленням, Васильєв, виступаючи перед російськими солдатами, також заявив, що «станція буде або російською, або нічиєю». Коли саме і де пролунала ця заява, в «Енергоатомі» не уточнили.

Раніше представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що відомство має підтверджену інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 8 серпня закликав надати міжнародним інспекторам доступ на Запорізьку атомну електростанцію після повідомлень про обстріли найбільшої в Європі АЕС із боку російських військ.

«Будь-який напад на атомну станцію – це самогубство», – сказав Ґутерріш на пресконференції в Японії.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі 6 серпня попередив, що обстріл АЕС «підкреслив дуже реальний ризик ядерної катастрофи».

Ґроссі закликав усі сторони конфлікту проявляти «максимальну стриманість» поблизу ядерного майданчика.

Голова МАГАТЕ додав, що «надзвичайно важливо», щоб агентству було дозволено доступ до АЕС «для забезпечення технічної підтримки ядерної безпеки».

Українська влада звинуватила російські війська в обстрілах території Запорізької АЕС 5 і 6 серпня. Сьогодні «Енергоатом» повідомив про ще один обстріл – 7 серпня, внаслідок якого поранена співробітниця АЕС.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у здійсненні «ядерного терору» і закликав запровадити додаткові міжнародні санкції, цього разу проти ядерного сектору Москви.

«Немає в світі народу, який би почувався в безпеці, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію», – сказав Зеленський у зверненні 7 серпня.

Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Запорізька АЕС відіграє значну роль при контрнаступі українських військ, тому російські війська продовжуватимуть «ядерний шантаж».

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.