Прокуратура повідомила про початок розслідування через обстріл ЗАЕС

Офіс генерального прокурора повідомив про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни через обстріл російськими військовими Запорізької АЕС.

«За даними слідства, 5 серпня 2022 року військовослужбовці збройних формувань країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

5 серпня стало відомо, що Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працюють, через російські обстріли. За даними «Енергоатома», обстріли мали місце приблизно о 14:30, а потім ще ввечері – було три «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС

6 серпня в «Енергоатомі» повідомили, що наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об’єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються. Крім того, за даними агентства, російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення.

Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Запорізька АЕС відіграє значну роль при контрнаступі українських військ, тому російські війська продовжуватимуть «ядерний шантаж».

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

3 серпня в інтерв’ю Associated Press директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив, що найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – «повністю вийшла з-під контролю». Він звернувся до Росії й України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації й уникнути ядерної аварії.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.