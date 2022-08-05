ЗАЕС відключила один із трьох енергоблоків через обстріл її майданчика військовими РФ – «Енергоатом»

Окупована російськими військовими Запорізька атомна станція (ЗАЕС) відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працюють, через російські обстріли.

«Сьогодні, 5 серпня 2022 року, російські військові знову вдалися до провокацій. Внаслідок їхнього обстрілу о 14:30 зафіксовано три «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС», – повідомила НАЕК «Енергоатом» у Telegram.

Як уточнили в компанії, військові РФ влучили у високовольтну лінію зв’язку (відкритого розподільчого пристрою) автотрансформатора ЗАЕС.

В «Енергоатомі» запевнили, що попри провокації військ РФ, ЗАЕС продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють.

За даними компанії, викидів і скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

Повідомляється, що обстріли були також ввечері 5 серпня.

«5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три «прильоти» зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає. Перед обстрілами представники Росатома поспіхом покинули станцію. Ймовірно, вони знали, що готується атака. Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень», – заявили в «Енергоатомі».

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Запорізька АЕС відіграє значну роль при контрнаступі українських військ, тому російські війська продовжуватимуть «ядерний шантаж».

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

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3 серпня в інтерв’ю Associated Press директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив, що найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – «повністю вийшла з-під контролю». Він звернувся до Росії й України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації й уникнути ядерної аварії.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.