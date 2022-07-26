«Військові РФ відчувають неспокій». Керівництво «Енергоатому» – про наближення звільнення Енергодару та ЗАЕС

Чи вистачить Україні власної електрики цієї зими? Чи готується звільнення Енергодару та Запорізької АЕС від російських окупаційних сил? Звідки обстрілюють Нікополь? Та чи краде Росія українську електроенергію? Президент національної енергогенерувальної компанії «Енергоатом» Петро Котін відповів на запитання проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

За інформацією «Енергоатому», Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) виробляє близько 20% від загальної потужності всіх електростанцій в Україні. «Новини Приазов’я» запитали в керівника станції, чи правда, що через російську окупацію Енергодару та розташованої поряд ЗАЕС в Україні може виникнути нестача електроенергії взимку?

Запорізька станція продовжує постачати електрику в енергосистему України й постачатиме її далі

– За мирних часів ЗАЕС має чотири лінії, якими вона постачає електрику – всі шість тисяч мегаватів. Наразі дві лінії пошкоджені. Через це обмеження ЗАЕС видає значно менше, але це – все одно більш ніж третина від її потужності. Запорізька станція продовжує постачати електрику в енергосистему України й постачатиме її далі.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що станом на зараз виведені з експлуатації або перебувають у зоні окупації близько 10 гігават (ГВт) ліквідних потужностей електрогенерації. За словами Омельченка, якщо ЗСУ не звільнять ЗАЕС найближчим часом, то взимку Україна може відчути дефіцит електроенергії. Його доведеться покривати імпортом з ЄС.

Президент «Енергоатому» уточнив, чи можуть російські військові силоміць вказувати співробітникам ЗАЕС на те, щоб ті збільшили чи зменшили обсяги генерації електроенергії.

Фізична безпека об’єкта, звичайно, повністю нами не контролюється

– Експлуатаційна та радіаційна безпека дійсно перебувають під контролем працівників. Але фізична безпека об’єкта, звичайно, повністю нами не контролюється. От такий сценарій, який ви описали, цілком можливий. Вони (російські окупаційні сили – ред.) можуть прийти й це зробити.

Котін наголосив, що спроби знеструмити енергоблок можуть призвести до аварії чи навіть катастрофи.

– Якщо не буде охолодження ядерного палива – це призведе до плавлення паливних збірок. Це буде радіаційна, ядерна аварія.

Головне управління розвідки Міноборони України 22 липня повідомило про знищення наметового містечка окупаційних сил поблизу Запорізької АЕС, внаслідок якого загинули троє російських військових, 12 зазнали поранень, ліквідовано зенітну установку та ракетну систему БМ-21 «Град».

Котін розповів, як удар вплинув на окупаційні сили.

– Російські військові починають відчувати неспокій і розуміють, що вони там не назавжди, як вони говорять, а скоро будуть або вбиті, або будуть здаватися до українського полону.

25 липня ГУР України звернулося до енергодарців з проханням повідомляти про місця та координати пунктів дислокації російських військових, адреси їхнього проживання, а також маршрути пересування військової техніки, дані місцевих колаборантів та осіб, які «співчувають» окупантам та іншим прибічникам окупаційної влади». «Новини Приазов’я» запитали в Котіна, чи свідчать ці повідомлення про спробу невдовзі звільнити Енергодар за допомогою диверсійних груп чи влучних ударів високоточної зброї.

Наші Збройні сили намагаються розпочати оцей процес звільнення Запорізької АЕС

– Були атаки навколо станції (ЗАЕС – ред.) на рашистів, і успішні атаки. Усе це лягає в скарбничку, яка дозволяє нам сподіватися, що таки так, ситуація буде виправлена в найближчі часи, може, в найближчі тижні чи місяці. ЗСУ близько. Вони (російські військові – ред.) вже не дозволяють собі перебувати просто неба. Вони загнали всю свою техніку, 14 одиниць, у машинну залу першого енергоблоку. Це дуже небезпечно, але вони це зробили. Але це – також ознака того, що наші Збройні сили намагаються розпочати оцей процес звільнення Запорізької АЕС.





Котін запевнив, що високоточні удари ЗСУ по території навколо Запорізької АЕС не становлять небезпеки для ядерного об’єкта.

– Ці дії правильні, ці дії спрямовані на те, щоб звільнити атомну станцію. Якщо високоточною зброєю обстрілюється майданчик навколо станції, місця скупчення цих загарбників, небезпеки це не становить.

Останнім часом почастішали обстріли Нікополя на Дніпропетровщині та його околиць з боку Енергодару, поблизу якого розташована ЗАЕС. Через них гинуть мирні жителі, руйнуються житлові будинки та лікарні. Котін розповів, звідки саме російські війська обстрілюють місто на лівому березі Дніпра.

Загнали свою техніку безпосередньо на територію Енергодару й з 4-го мікрорайону здійснювали обстріл у напрямку Нікополя. Близько 40 залпів було зроблено

– Вночі вони (25 липня, російські військові – ред.) загнали свою техніку (це ракетні комплекси) безпосередньо на територію Енергодару й з четвертого мікрорайону здійснювали цей обстріл у напрямку Нікополя. Близько 40 залпів було зроблено, тобто вони вже не приховують свою ракетну техніку і безпосередньо з території Енергодару починають стріляти.

Ми попросили президента «Енергоатому» прокоментувати повідомлення підконтрольних владі Росії ЗМІ, які 23 липня написали про «кінець енергетичної блокади» з боку України та «закільцювання» кримської енергомережі з мережею на нових окупованих територіях півдня України.

Котін цю інформацію спростував. Він пояснив, що «українська та російська електромережі працюють на різних частотах. Оскільки Крим приєднаний до російської мережі, для постачання туди електрики потрібне вартісне обладнання». За його словами, в України заплановані дії, щоб зашкодити крадіжці її електроенергії Росією.

– Нічого з цього в них не вийде. Дійсно вони там поновлюють лінії, але це не призведе до того, щоб вони могли постачати нашу електрику до Криму. Є відповідні дії, які потрібно буде зробити нашим ЗСУ, щоб цього ніколи не сталося.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники залишили територію Чорнобильської атомної електростанції.

Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.