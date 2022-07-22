Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, 9 поранені

Армія РФ в ніч на 22 липня обстріляла три райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, 9 поранені, є масштабні руйнування: три школи, будинки, склади з зерном. Про це на брифінгу повідомив речник управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк.

За його словами, через обстріли російської армії з реактивних систем залпового вогню Нікополя на Дніпропетровщині загинула 60-річна жінка. Ще одна людина легко поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків, два авто і три господарчі споруди. Зруйнована залізнична колія, є пориви водо- і газогонів.

Через обстріл Апостолового зруйновані три ліцеї. Один із них мав ім’я педагога Олександра Залужного.

«Напевне, рашисти думали, що знищують школу, названу іменем головнокомандувача Валерія Залужного», – сказав Ковтонюк.

Також у місті пошкоджені житлові будинки. Поранені 8 людей: троє з них у лікарні, зокрема двоє – у тяжкому стані.

У Синельниківському районі Дніпропетровщини цієї ночі через ракетний удар загорілися склади, де було 30 тонн зерна. Знеструмлені два села.

Роботи з відновлення комунікацій тривають, рятувальники розбирають завали, повідомив представник ДСНС.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.