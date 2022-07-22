Роботи на місці обстріляної армією РФ школи у Краматорську завершені. З-під завалів витягнули тіла 3 людей

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вранці у п’ятницю завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на зруйнованій внаслідок обстрілу військами будівлі школи у Краматорську на Донеччині.

«Проведено розчищення та розбір близько 205 т зруйнованих елементів будівлі, виявлено та вилучено з-під завалів тіла трьох чоловіків», – йдеться у повідомленні.

Російські війська обстріляли Краматорськ вночі проти 21 липня. Крім руйнування школи, за даними влади, було пошкоджено п’ятиповерхівку і 85 приватних будинків.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду». Москва також, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.