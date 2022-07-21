Російські війська зруйнували школу в Краматорську, одна людина загинула – ОВА

Російські війська обстріляли Краматорськ вночі проти 21 липня, повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

«Зруйнували школу, пошкодили п’ятиповерхівку і 85 приватних будинків. Одна людина загинула. Ще двоє знаходяться під руїнами школи», – йдеться в заяві.

Як заявив голова ОВА Павло Кириленко увечері в четвер, пошукова операція триває.

Російські війська завдали удару по Краматорську близько третьої ночі 21 липня, повідомив Кириленко. За попередніми даними, удар був завданий ракетами «Іскандер».

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 20 липня повідомив про збільшення обстрілів Словʼянська і Краматорська.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».