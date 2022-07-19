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Російські війська обстріляли Слов’янськ, з-під завалів дістали тіла двох чоловіків – ДСНС

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що обстріл пошкодив кілька приватних будинків

Російські війська обстріляли Слов’янськ у Донецькій області, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 19 липня.

Внаслідок обстрілу загорівся легковий автомобіль, його вже загасили. Дані щодо постраждалих та загиблих уточнюють.

Крім того, обстріл зруйнував конструктивні елементи приватного житлового будинку, на місці працювали рятувальники.

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«Наразі завершені аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів приватного житлового будинку. На місці події виявлено та вилучено з під завалів тіла двох чоловіків (анкетні дані встановлюються)», – йдеться в заяві.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що обстріл пошкодив кілька приватних будинків.

Російські війська також 19 липня обстріляли Краматорськ, відомо про щонайменше одного загиблого і 10 постраждалих.

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