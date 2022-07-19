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Новини | Суспільство

Обстріл Краматорська: 10 людей постраждали – ДСНС

Обстріл спричинив пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку

Внаслідок російського обстрілу Краматорська 10 людей постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 19 липня.

За повідомленням, обстріл спричинив пожежу на третьому та четвертому поверхах у п’ятиповерховому житловому будинку. Пожежу ліквідували протягом години.

«Внаслідок обстрілу постраждало 10 осіб, з яких п’ятеро осіб госпіталізовано до лікарні», – повідомляють рятувальники.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про ракетний удар по центру Краматорська. Внаслідок нього загинула щонайменше одна людина.

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