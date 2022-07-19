Війська РФ завдали удару по центру Краматорська – ОВА

Російські війська завдали удару по центру Краматорська, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Гучні вибухи у Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією – авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного», – написав він у телеграмі.





За словами Кириленка, у житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, почалися пожежі. Рятувальники ДСНС ліквідовують займання.

Вранці російські війська завдали ракетного удару по заводах у Краматорську, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.