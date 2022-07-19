Війська РФ завдали ракетного удару по заводах у Краматорську – мер

Російські війська завдали ракетного удару по заводах у Краматорську, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

«Знову неспокійний ранок у Краматорську – ракетні удари по заводах. Нищать нашу промисловість», – написав Гончаренко у фейсбуці.

5 липня у британській розвідці припустили, що Росія в боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».