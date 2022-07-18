Обстріли прикордоння. У ДПСУ заявляють про збільшення обстрілів Сумщини

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння, останнім часом більше обстрілів фіксується на Сумщині, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко



«Ворог продовжує обстрілювати і Чернігівську, і Сумську області. Це відбувається щоденно. Останнім часом ми фіксуємо, що більше обстрілів припадає на Сумську область. Використовують ствольну артилерію, міномети, непоодинокі випадки запуску ракет з літаків. Однак, на щастя, як на кордоні з РФ на цьому напрямку, такі на кордоні з Білоруссю ми не бачимо створення ударних угруповань, які могли б здійснити повторне вторгнення», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Речник Держприкордонслужби додав, що як кордоні з РФ, так і на кордоні з Білоруссю не спостерігають ударних угруповань, які могли б здійснити повторне вторгнення на територію України.

Як повідомив голова сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, російські війська вранці обстріляли чотири громади області.

«10 прильотів з міномету по Глухівській громаді, 4:30 ранку. Після 5 ранку – Шалигінська громада, 8 прильотів з міномету. З 6 до 7 ранку були масовані обстріли з міномету та реактивної артилерії, Хотінська громада. Майже о 7 ранку – 10 приходів з реактивних систем залпового вогню, Миколаївська сільська громада», – написав він у телеграмі.

Також ще дві черги по 15 пострілів із великокаліберного кулемета зафіксовані у Хотінській громаді.

За даними голови ОВА, постраждалих немає.

У коментарі Радіо Свобода керівництво області заявило, що все ж на кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення.