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Обстріли прикордоння. У ДПСУ заявляють про збільшення обстрілів Сумщини

За даними ОВА, російські війська вранці обстріляли чотири громади Сумської області.

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння, останнім часом більше обстрілів фіксується на Сумщині, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко

«Ворог продовжує обстрілювати і Чернігівську, і Сумську області. Це відбувається щоденно. Останнім часом ми фіксуємо, що більше обстрілів припадає на Сумську область. Використовують ствольну артилерію, міномети, непоодинокі випадки запуску ракет з літаків. Однак, на щастя, як на кордоні з РФ на цьому напрямку, такі на кордоні з Білоруссю ми не бачимо створення ударних угруповань, які могли б здійснити повторне вторгнення», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Речник Держприкордонслужби додав, що як кордоні з РФ, так і на кордоні з Білоруссю не спостерігають ударних угруповань, які могли б здійснити повторне вторгнення на територію України.

Як повідомив голова сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, російські війська вранці обстріляли чотири громади області.

«10 прильотів з міномету по Глухівській громаді, 4:30 ранку. Після 5 ранку – Шалигінська громада, 8 прильотів з міномету. З 6 до 7 ранку були масовані обстріли з міномету та реактивної артилерії, Хотінська громада. Майже о 7 ранку – 10 приходів з реактивних систем залпового вогню, Миколаївська сільська громада», – написав він у телеграмі.

Також ще дві черги по 15 пострілів із великокаліберного кулемета зафіксовані у Хотінській громаді.

За даними голови ОВА, постраждалих немає.

У коментарі Радіо Свобода керівництво області заявило, що все ж на кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення.

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