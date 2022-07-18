СБУ: затримали 60-річну жінку, яка збирала координати об’єктів для ракетних ударів по Києву

Служба безпеки України заявляє про затримання 60-річної громадянки України, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у Києві та області.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, жінка отримувала завдання від своїх кураторів з РФ і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів, використовуючи для цього програми-месенджери.



«За попередньою інформацією, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві», – кажуть у СБУ.



Жінці повідомили про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Розслідування триває.

За даними нещодавно відстороненої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, від початку широкомасштабної війни Росії проти України 24 лютого до 8 червня порушено понад 2 тисячі кримінальних проваджень за статтями про держзраду та колабораціонізм.