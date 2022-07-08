У прокуратурі назвали райони Києва, які найбільше постраждали через російські обстріли

У Києві найбільше руйнувань через російські обстріли зафіксовано у Святошинському, Подільському та Оболонському районах (Пуща Водиця). Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер.

За його словами, правоохоронці вже фактично завершили огляди місць подій у межах розслідування кримінальних проваджень за фактами російських ракетних обстрілів.

Керівник міської прокуратури повідомив, що внаслідок обстрілів, за даними КМДА, пошкоджені близько 400 будинків, з них приблизно 200 – це звичайні багатоповерхівки і приватні садиби, також пошкоджені близько 70 шкіл, садочків, дитячих таборів.



«З початку російської агресії у столиці загинули понад 100 мирних жителів, із них п'ятеро діток. Більше ніж 420 цивільних громадян дістали поранень. Причини смерті – мінно-вибухові травми, осколкові та кульові поранення (останнє характерно для території Гостомеля), опіки та асфіксія внаслідок пожеж», – розповів Кіпер.

У квітні, за даними КМДА, у Києві внаслідок обстрілів пошкоджені понад 200 будівель. Це житлові будинки, школи, дитсадки, приватні садиби.