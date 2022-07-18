ОГП: через війну Росії в Україні поранені 666 дітей, найбільше – на Донеччині

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні загинули 353 дітей, ще 666 поранені, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними ОГП, на Донеччині 17 липня через російський обстріл села Новий Донбас поранено 16-річного хлопчика, через російську атаку на Бахмут поранені троє дітей 2, 3 та 9 років.

В Офісі генпрокурора зауважують, що загалом за час повномасштабного вторгнення Росії найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 373, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.



Ці цифри не остаточні, оскільки вони ще встановлюються в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, попереджають в ОГП.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.