Ракетний удар по Одещині: війська РФ поцілили у військовий об'єкт – ОК «Південь»

Російські війська завдали ракетного удару по Одещині, влучили у військовий об'єкт, повідомляє у телеграмі міськрада Одеси з посиланням на дані оперативного командування «Південь».



«По Одещині об 11:00 завдано ракетний удар. Трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря випущено 4 ракети повітряного базування. Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожеж», – йдеться у повідомленні.



Ще одна ракета влучила в міст через Дністровський лиман, який російські війська вже неодноразово атакували.

Постраждалих немає.

За останніми даними Володимира Зеленського, Росія застосувала проти України уже понад три тисячі крилатих ракет.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».