ЗСУ повідомляють про втрати військ РФ при спробі просунутися в бік Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки

Російські війська на Донецькому напрямку зосередилися на спробах просуватися в напрямках Сіверська та Бахмута, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 19 липня.

«Українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Ворог безладно відступив», – повідомляє командування.

За зведенням, на Харківщині завершилася невдало спроба російських військ провести розвідку боєм у напрямку Дмитрівки, вони «з втратами відійшли».

Водночас на Бахмутському напрямку російська армія вела штурмові дії в напрямку Покровського, «має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту». Водночас спроби загарбників просунутися в напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської теплоелектростанції не мали успіху.

Тривають обстріли та авіаційні удари на різних напрямках. За даними штабу, Росія утримує три носії високоточної зброї в готовності до ракетних ударів по Україні.

«Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Тривають підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів, які у будь-який спосіб намагаються потрапити на територію РФ», – зазначає Генштаб.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».