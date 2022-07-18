ЗСУ відбили спроби російських військ просунутися на Харківщині – Генштаб

Збройні сили України відбили спробу російських військ просунутися в напрямку двох населених пунктів Харківської області, повідомляє Генеральний штаб.

За повідомленням, Росія на Харківському напрямку намагається завадити просуванню українських підрозділів у бік кордону.

«Українські воїни завдали втрат та відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки», – йдеться в зведенні.

На Слов’янському напрямку російські війська намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів на напрямку Ізюм – Барвінкове.

«На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ», – повідомляє штаб.

Тривають бойові дії в напрямках Білогорівка – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам’янське, Золотарівка – Серебрянка та Лисичанський нафтопереробний завод – Верхньокам’янське. Також українські війська знову відбили штурм у напрямку Вуглегірської теплоелектростанції.

«На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. Намагався покращити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке – Кам’янка, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов», – додає командування.

Також тривають обстріли на різних напрямках. За даними штабу, росія утримує два носії високоточної зброї у готовності до ракетних ударів по Україні.

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«Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає, зокрема, у Херсонській та Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».