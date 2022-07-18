ГУР заявляє про взяття в полон командира російської ДРГ на Харківщині

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про взяття в полон командира російської диверсійно-розвідувальної групи – про це відомство заявило 18 липня.

За повідомленням, розвідувальна група «Кедр» виявила російський підрозділ в селі Дементіївка на Харківщині, внаслідок бою 36 російських військових були знищені.

«В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії», – повідомляє розвідка.

У ГУР додають, що наразі російський військовий перебуває в одному з українських медичних закладів.

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Наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно. Російське Міноборони наразі не коментувало це повідомлення.

За даними Генерального штабу на ранок 18 липня, на Харківському напрямку російська армія намагається не допустити просування українських військ у бік державного кордону.