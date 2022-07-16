Зі Святогірської Лаври евакуювали групу цивільних, там лишається до 600 людей – ГУР

З території Святогірської Лаври в Донецькій області евакуювали групу мирних жителів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони 16 липня.

«Це родина, яка переховувалась в стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. При цьому, наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей – чоловік і жінка. Зараз всі вони перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Водночас Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню і створенням гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. За даними розвідки, там зараз перебуває до 600 мирних жителів, з них 50 – діти, зокрема, четверо немовлят.

1 червня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок російських атак загинули троє цивільних людей у Святогірській лаврі.

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За повідомленнями ЗМІ, тоді через обстріли загинули двоє ченців і монахиня зі Свято-Успенської Святогірської лаври. Ще трьох священнослужителів поранено. Пошкоджено два чернечі корпуси.

У березні у Святогірську через бомбардування було пошкоджено два приміщення Святогірської лаври, де перебувало близько тисячі людей, зокрема діти.

Святогірська лавра – чоловічий монастир УПЦ МП у Святогірську.