Російські війська обстріляли Покровськ на Донеччині, є загиблі та поранені – поліція

Російські війська завдали ракетного удару по місту Покровськ у Донецькій області, повідомляє Національна поліція увечері 16 липня.
«Ворог двічі вдарив по мирним мешканцям балістичною ракетою «Іскандер -М». Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Є загиблі та поранені. Поліцейські задокументували воєнний злочин Росії», – повідомляє пресслужба.
Наразі на місці працюють правоохоронці, рятувальники, медики та вибухотехніки. Триває локалізація пожежі, яка почалася внаслідок обстрілу.
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Кількість жертв зараз встановлюється. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
Російські війська продовжують обстрілювати цивільні об’єкти по всій території України. Москва продовжує запевняти, що не обстрілює цивільне населення.
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