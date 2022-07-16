Російські війська обстріляли Покровськ на Донеччині, є загиблі та поранені – поліція

Російські війська завдали ракетного удару по місту Покровськ у Донецькій області, повідомляє Національна поліція увечері 16 липня.

«Ворог двічі вдарив по мирним мешканцям балістичною ракетою «Іскандер -М». Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Є загиблі та поранені. Поліцейські задокументували воєнний злочин Росії», – повідомляє пресслужба.

Наразі на місці працюють правоохоронці, рятувальники, медики та вибухотехніки. Триває локалізація пожежі, яка почалася внаслідок обстрілу.

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Кількість жертв зараз встановлюється. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Російські війська продовжують обстрілювати цивільні об’єкти по всій території України. Москва продовжує запевняти, що не обстрілює цивільне населення.