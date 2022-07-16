Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Російські війська обстріляли Покровськ на Донеччині, є загиблі та поранені – поліція

Наразі на місці працюють правоохоронці, рятувальники, медики та вибухотехніки

Російські війська завдали ракетного удару по місту Покровськ у Донецькій області, повідомляє Національна поліція увечері 16 липня.

«Ворог двічі вдарив по мирним мешканцям балістичною ракетою «Іскандер -М». Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Є загиблі та поранені. Поліцейські задокументували воєнний злочин Росії», – повідомляє пресслужба.

Наразі на місці працюють правоохоронці, рятувальники, медики та вибухотехніки. Триває локалізація пожежі, яка почалася внаслідок обстрілу.

Читайте також: Генштаб: на Донеччині російські війська зосередилися на встановленні контролю над Сіверськом і Бахмутом

Кількість жертв зараз встановлюється. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Російські війська продовжують обстрілювати цивільні об’єкти по всій території України. Москва продовжує запевняти, що не обстрілює цивільне населення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG