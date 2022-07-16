На місці вчорашнього влучання ракет у Дніпрі поліція фіксує докази воєнного злочину Росії

На місці влучання ракет у Дніпрі поліція фіксує та збирає докази воєнного злочину Росії. Про це повідомили Радіо Свобода в пресслужбі обласної поліції Дніпропетровщини.

На місці працює криміналістична лабораторія, слідчі, вибухотехніки та поліцейські інших підрозділів. Поліція проводить огляд місця події, фіксує та збирає докази воєнного злочину країни-агресора.

Вибуховою хвилею повибивало шибки у будинках поблизу місць влучань. Люди згребли розбите скло в купи. Частина мешканців чекають на відселення.

Також на місці події утворилася вирва завглибшки приблизно 5 метрів.

Шестеро поранених після ракетного удару потрапили до лікарні. Вони в задовільному стані. У них діагностували струси головного мозку, осколкові поранення, дрібні порізи, рани очей тощо.

Ще 10 людей лікуються вдома, повідомив лікар-хіруг однієї з лікарень, яку не можна називати з міркувань безпеки. Лікар також розповів, що зараз пацієнти зараз у важкому психологічному стані.

Через ракетний удар зазнали пошкоджень близько десятка машин. Деякі з них – досі на місці.

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Увечері 15 липня по Дніпру Росія вдарила шістьма ракетами, чотири з них збили сили протиповітряної оборони. Дві влучили в Дніпрі – у підприємство та вулицю біля нього. Загинули троє людей. Один із них – водій маршрутки, який їхав зі зміни. 16 людей поранені.

Перебито водогін, у районі впродовж дня не було води. Вулиця перекрита, громадський транспорт їде іншими маршрутами.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.