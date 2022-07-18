На Донбасі ЗСУ відбили девʼять штурмів військ РФ – Генштаб

На Донбасі українські війська відбили девʼять штурмів противника, біля Григорівки, яку війська РФ намагались штурмувати, бої тривають, а російські війська намагались штурмувати близько 10 населених пунктів, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Дібровне, Костянтинівка, Богородичне, Мазанівка, Курулька, Чепіль, Вірнопілля, Нова Дмитрівка. Завдав авіаудару неподалік Богородичного.
За даними штабу, на Донецькому напрямку підрозділи військ РФ здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне. Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка українські війській успішно відбили.
На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС. Війська РФ вели штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС – успіху не мали, відійшли. Завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Берестового.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське, Малі Щербаки, Пречистівка. Завдали авіаударів неподалік Новоданилівки і Новоандріївки. Всі спроби ворожих штурмів в районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські військові відбили. Загарбники з втратами відійшли.
На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли із застосуванням, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, а на Сіверському напрямку війська РФ періодично здійснюють повітряну розвідку та з артилерії обстрілюють позицій українських військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
«На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Здійснював обстріли в районах міста Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного», – повідомляють у штабі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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