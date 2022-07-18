На Донбасі ЗСУ відбили девʼять штурмів військ РФ – Генштаб

На Донбасі українські війська відбили девʼять штурмів противника, біля Григорівки, яку війська РФ намагались штурмувати, бої тривають, а російські війська намагались штурмувати близько 10 населених пунктів, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Дібровне, Костянтинівка, Богородичне, Мазанівка, Курулька, Чепіль, Вірнопілля, Нова Дмитрівка. Завдав авіаудару неподалік Богородичного.

За даними штабу, на Донецькому напрямку підрозділи військ РФ здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне. Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка українські війській успішно відбили.

На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС. Війська РФ вели штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС – успіху не мали, відійшли. Завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське, Малі Щербаки, Пречистівка. Завдали авіаударів неподалік Новоданилівки і Новоандріївки. Всі спроби ворожих штурмів в районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські військові відбили. Загарбники з втратами відійшли.

На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли із застосуванням, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, а на Сіверському напрямку війська РФ періодично здійснюють повітряну розвідку та з артилерії обстрілюють позицій українських військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

«На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Здійснював обстріли в районах міста Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного», – повідомляють у штабі.