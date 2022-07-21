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Нічний удар по Миколаєву пошкодив 13 житлових будинків – Сенкевич

Раніше Олександр Сєнкевич повідомив про одного постраждалого внаслідок обстрілу Миколаєва

Російські війська вночі проти 21 липня вкотре обстріляли Миколаїв, пошкодивши 13 житлових будинків, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич увечері 21 липня.

«13 житлових будинків у центрі міста сьогодні вночі зазнали пошкоджень від ударної хвилі та уламків. У них загалом вибито більше 60 вікон. У семи будинках пошкоджена шиферна покрівля», – заявив міський голова.

Він додав, що районна влада фіксує пошкодження, а жителям пошкоджених будинків видали плівку та брезент.

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Раніше Сєнкевич повідомив про одного постраждалого внаслідок обстрілу Миколаєва.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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