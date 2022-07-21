Нічний удар по Миколаєву пошкодив 13 житлових будинків – Сенкевич

Російські війська вночі проти 21 липня вкотре обстріляли Миколаїв, пошкодивши 13 житлових будинків, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич увечері 21 липня.

«13 житлових будинків у центрі міста сьогодні вночі зазнали пошкоджень від ударної хвилі та уламків. У них загалом вибито більше 60 вікон. У семи будинках пошкоджена шиферна покрівля», – заявив міський голова.

Він додав, що районна влада фіксує пошкодження, а жителям пошкоджених будинків видали плівку та брезент.

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Раніше Сєнкевич повідомив про одного постраждалого внаслідок обстрілу Миколаєва.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.