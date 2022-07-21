По Миколаєву вночі випустили сім ракет С-300, є постраждалий – мер

Російські війська вночі випустили по Миколаєву сім ракет С-300, є поранений, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Сьогодні вночі близько 03:05 російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет С-300. Є влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі займання, які виникли внаслідок обстрілів. Зранку комунальники зачистили територію для проїзду транспорту», – написав він у телеграмі.

На цей час відомо про одного постраждалого.

Раніше в оперативному командуванні «Південь» вказували, що для обстрілів Миколаєва російські війська використовують нетипову зброю – використовують зенітно-ракетні системи С300, споряджаючи їх нетиповим розривним снарядом, який має додаткову максимально руйнівну дію. Саме тому кілька мікрорайонів Миколаєва мають великі руйнування.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.