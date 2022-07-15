Коригували обстріли по Миколаївщині: СБУ заявляє про затримання «російських агентів»

Служба безпеки України заявляє про затримання «російських агентів», які коригували нещодавні ракетні обстріли по Миколаївщині і виявились місцевими мешканцями.
За інформацією спецслужби, вони передавали армії РФ дані про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об’єктів у Миколаєві та Баштанці.
«У ході обшуку, проведеного за місцями проживання зловмисників, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності», – зазначають у СБУ.
Затриманим оголошені підозри. У разі доведення їх вини, чоловікам загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.
4 липня СБУ так само на Миколаївщині затримала трьох «глибоко законспірованих російських агентів», які збирали розвіддані щодо діяльності ЗСУ у причорноморських районах.
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