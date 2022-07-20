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Найближчим часом Миколаїв «закриють» на день чи два – Кім

Віталій Кім каже, що про це буде повідомлено завчасно

Найближчим часом Миколаїв «закриють» на день чи два, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Щодо закриття міста Миколаєва. Це планується за тиждень-два. Місто закриємо на день чи два. Про це разом з військовими ми повідомимо завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. Та відпрацюємо необхідні адреси, які ми проаналізуємо», – сказав він у своєму відеозверненні.

Він повідомив, що від вчора надійшло 18 листів щодо ймовірних колаборантів та зрадників, зараз ця інформація перевіряється.

Миколаїв та область регулярно потерпають через обстріли російських військ. Раніше у кількох українських містах оголошували подовжену комендантську годину, яка могла тривати кілька днів.

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