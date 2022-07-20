Найближчим часом Миколаїв «закриють» на день чи два – Кім

Найближчим часом Миколаїв «закриють» на день чи два, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Щодо закриття міста Миколаєва. Це планується за тиждень-два. Місто закриємо на день чи два. Про це разом з військовими ми повідомимо завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. Та відпрацюємо необхідні адреси, які ми проаналізуємо», – сказав він у своєму відеозверненні.



Він повідомив, що від вчора надійшло 18 листів щодо ймовірних колаборантів та зрадників, зараз ця інформація перевіряється.

Миколаїв та область регулярно потерпають через обстріли російських військ. Раніше у кількох українських містах оголошували подовжену комендантську годину, яка могла тривати кілька днів.