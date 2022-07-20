Влада заявляє про збільшення обстрілів Словʼянська і Краматорська

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляє про збільшення обстрілів Словʼянська і Краматорська.



«Є тенденція до збільшення обстрілів таких міст як Словʼянськ і Краматорськ, Покровськ – ведуться обстріли періодичні. Можна констатувати, що немає жодного безпечного чи відносно безпечного місця в області», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Павло Кириленко також повідомив, що вранці російські війська обстріляли «виключно міську інфраструктуру» Костянтинівки – без жертв.

Раніше у британській розвідці припустили, що Росія в боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».