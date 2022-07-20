Через обстріли військ РФ минулої доби на Донеччині загинули 5 людей, ще 16 поранені – ОВА

Через російські обстріли минулої доби на Донеччині загинули п'ятеро людей, ще 16 поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Росія вбиває цивільних! За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краснопіллі, 1 у Краматорську, 1 у Соледарі та 1 в Авдіївці. Ще 16 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – написав він у телеграмі.

Раніше у британській розвідці припустили, що Росія в боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.