Внаслідок обстрілів Сумщини поранена одна людина – голова ОВА

Російські війська протягом дня 20 липня обстріляли чотири громади Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 20 липня.

За його повідомленням, вранці російські війська чотири рази обстріляли Шалигінську громаду з гранатометів, згодом – із «Градів».

«Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено два службових автомобіля. Одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні», – написав Живицький у Телеграмі.

Також обстрілів зазнали Есманьська, Білопільська та Новослободівська громади.

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За даними Державної прикордонної служби 18 липня, почастішали обстріли Сумщини російськими військами.

У коментарі Радіо Свобода керівництво області заявило, що все ж на кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення.