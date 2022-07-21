«Енергоатом»: війська РФ розмістили техніку і вибухівку у машинному залі енергоблоку №1 Запорізької АЕС

Щонайменше 14 одиниць важкої воєнної техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку розмістили російські військові у машинному залі 1-го енергоблоку Запорізької АЕС, повідомило держпідприємство НАЕК «Енергоатом» у четвер.

«Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом розташований зараз зовсім поряд із обладнанням, що забезпечує роботу турбогенератора», – йдеться в повідомленні.

За даними «Енергоатома», зокрема, військовий арсенал розташований у безпосередній близькості до головного маслобака, в якому є легкозаймиста олія, що охолоджує парову турбіну. Там також міститься вибухонебезпечний водень, який використовують для охолодження генератора.

«Воєнна техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машини енергоблоку №1. Отже, ризик пожежі багаторазово зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним», – зазначили в НАЕК.

У «Енергоатомі» застерігають, що пожежа у машинному залі може статися через випадкову детонацію боєкомплекту.

«Окупанти продовжують цинічно порушувати абсолютно всі норми та вимоги пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, зберігаючи важку воєнну техніку, боєкомплект до неї, зброю та вибухівку в машинному залі енергоблоку найбільшої в Європі атомної електростанції», – цдеться в повідомленні.

«Енергоатом» вкотре звернувся до міжнародної спільноти із закликом вжити заходів для якнайшвидшого звільнення Запорізької АЕС, щоб гарантувати безперебійну та безпечну роботу станції.

Напередодні НАЕК «Енергоатом» повідомляла, що російські загарбники зажадали від адміністрації Запорізької АЕС відчинити їм машинні зали на енергоблоках для розміщення техніки та зброї.

Із 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар. Енергетики неодноразово заявляли, що війська рФ перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу та використовують її як щит.