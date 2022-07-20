Війська РФ з «Градів» обстріляли житловий квартал Нікополя, є жертви – ОВА

Російські війська з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли житловий квартал Нікополя – загинули дві людини, ще дев'ятеро поранені, з яких четверо дітей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Російська орда не припиняє терор Нікопольського району. Умисно обстріляли з «Градів» житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро – поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів», – написав він у телеграмі.

За його даними, обстрілом вщент зруйновані три приватних будинки, ще десяток пошкоджені.



Резніченко додав, що по місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.

Останніми днями російські війська почали інтенсивно обстрілювати Нікополь, повідомлялось, що ці обстріли вони здійснювали з окупованого Енергодара.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.