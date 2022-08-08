Генсекретар ООН закликав надати міжнародний доступ до Запорізької АЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 8 серпня закликав надати міжнародним інспекторам доступ на Запорізьку атомну електростанцію після повідомлень про обстріли найбільшої в Європі АЕС із боку російських військ.

«Будь-який напад на атомну станцію – це самогубство», – сказав Ґутерріш на пресконференції в Японії.

Його коментарі пролунали після візиту до Хіросіми на вихідних, де генсекретар ООН виступив із промовою до 77-ої річниці першої у світі ядерної атаки.

За словами Ґутерріша, Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) потрібен доступ до АЕС.

«Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов для стабілізації станції», – сказав генсекретар.

Голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі 6 серпня попередив, що обстріл АЕС «підкреслив дуже реальний ризик ядерної катастрофи».

Ґроссі закликав усі сторони конфлікту проявляти «максимальну стриманість» поблизу ядерного майданчика.

Голова МАГАТЕ додав, що «надзвичайно важливо», щоб агентству було дозволено доступ до АЕС «для забезпечення технічної підтримки ядерної безпеки».

Українська влада звинуватила російські війська в обстрілах території Запорізької АЕС 5 і 6 серпня.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у здійсненні «ядерного терору» і закликав запровадити додаткові міжнародні санкції, цього разу проти ядерного сектору Москви.

«Немає в світі народу, який би почувався в безпеці, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію», – сказав Зеленський у зверненні 7 серпня.

Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Запорізька АЕС відіграє значну роль при контрнаступі українських військ, тому російські війська продовжуватимуть «ядерний шантаж».

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.