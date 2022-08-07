По майданчику Запорізької АЕС напередодні знову вдарили війська РФ, поранений працівник – «Енергоатом»

Російські війська вчора ввечері знову здійснили ракетний обстріл Запорізької АЕС та влучили у майданчик безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива, повідомила пресслужба НАЕК «Енергоатом».

«Вочевидь, цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива», – розповіли в «Енергоатомі».

Згідно з повідомленням, через російські ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. У відомстві кажуть: вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.

Також через дрібні осколки від вибухів пошкоджено вікна в різних будівлях станції.

«Внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС – він був доправлений у міську лікарню. Всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС від дня її захоплення перебуває до 500 осіб, а також персонал терористичного «Росатома» заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях станційних кризового центру та центру технічної підтримки», – повідомили у «Енергоатомі».

Повідомляється що також російські військові стріляли поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору Енергодара.

«Цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно. Треба терміново покласти край діям російських ядерних терористів, щоб вберегти Україну і світ від ядерної катастрофи. Тому вкотре наголошуємо на необхідності термінового виведення озброєних військових РФ із території цивільного ядерного об‘єкту України – ЗАЕС – та встановлення в районі розташування найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони», - заявили в «Енергоатомі».

5 серпня російські війська чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС.

6 серпня в «Енергоатомі» повідомили, що наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об’єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються. Крім того, за даними агентства, російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення.

Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Запорізька АЕС відіграє значну роль при контрнаступі українських військ, тому російські війська продовжуватимуть «ядерний шантаж».

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

6 серпня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі висловив серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС, заявивши, що це підвищує ризик ядерної катастрофи. Він закликав усі сторони конфлікту проявляти максимальну стриманість поблизу ядерного майданчика.