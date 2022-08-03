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Війська РФ все ще зберігають свою техніку в порту окупованого Скадовська – мер

Напередодні радник голови Херсонської ОВА повідомляв, що ЗСУ знищили російський склад на околиці Скадовська. Ілюстративне фото

На Херсонщині морський порт тимчасово окупованого Скадовська все ще використовується російськими військовими, стверджує міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Про це він сказав в коментарі для проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я».

«Порт не працює, туди не заходять ніякі судна. На території порту розміщуються військові (російські – ред.), розміщують якусь техніку свою і в порт потрапити зараз неможливо. Всі працівники, які там працювали, на роботу не ходять», – сказав Яковлєв.

«Серйозних пошкоджень структура не зазнала під час обстрілу. Тому що цілили в техніку ворожу, а не в інфраструктуру порту. Тому на території порту все стабільно», – додав він.

Напередодні радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляв, що Збройні сили України знищили російський склад з боєприпасами і військовою технікою на околиці тимчасово окупованого Скадовська. В оперативному командуванні «Південь» 1 серпня підтвердили влучання біля Скадовська, але подробиць не навели.

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