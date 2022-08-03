Війська РФ все ще зберігають свою техніку в порту окупованого Скадовська – мер

На Херсонщині морський порт тимчасово окупованого Скадовська все ще використовується російськими військовими, стверджує міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Про це він сказав в коментарі для проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я».

«Порт не працює, туди не заходять ніякі судна. На території порту розміщуються військові (російські – ред.), розміщують якусь техніку свою і в порт потрапити зараз неможливо. Всі працівники, які там працювали, на роботу не ходять», – сказав Яковлєв.

«Серйозних пошкоджень структура не зазнала під час обстрілу. Тому що цілили в техніку ворожу, а не в інфраструктуру порту. Тому на території порту все стабільно», – додав він.

Напередодні радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляв, що Збройні сили України знищили російський склад з боєприпасами і військовою технікою на околиці тимчасово окупованого Скадовська. В оперативному командуванні «Південь» 1 серпня підтвердили влучання біля Скадовська, але подробиць не навели.