ЗСУ завдали ударів по кількох пунктах окупантів на Херсонщині – ОК «Південь»

Українські військові завдали ударів по кількох пунктах окупантів на Херсонщині, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».



«Нашою авіацією нанесено три удари по опорних пунктах і один – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах. Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено вогневий удар по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ», – йдеться у повідомленні.



У командуванні додають, що наразі підтверджені втрати ворога складають 20 військових, два танки Т-72, гаубиця «Мста-Б», ще чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки. Але остаточні втрати противника дорозвідуються.

ЗСУ завдають ударів по живій силі, техніці противника. Також були пошкоджені кілька мостів, зокрема Антонівський міст в Херсоні. Після цього рух мостом закрили.