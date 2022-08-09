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Міноборони Росії повідомило свою версію про вибухи біля Саків Криму

Вибухи в селищі Новофедорівка поблизу Саків, 9 серпня 2022 року

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

При цьому у російському оборонному відомстві стверджують, що «після вибуху на аеродромі ніхто не постраждав, авіаційна техніка не пошкоджена».

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«Там також заявили, що вживають заходів щодо гасіння пожежі та з’ясування причин вибуху на аеродромі. Вогневої дії по обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі Cаки не було», – стверджують у міністерстві оборони Росії.

Наразі немає можливості незалежно перевірити інформацію російської влади. Українське командування наразі не повідомляло свою позицію щодо події.

Раніше локальні медіа повідомили про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму.

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