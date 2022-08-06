ЗСУ зайняли «стратегічну висоту». Репортаж зі звільненого села Іванівка

Знімальна група Крим.Реалії – перші журналісти, які побували у звільненому селі Іванівка Херсонської області. Тут на кілька кілометрів були укріпрайони російської армії, противник довго утримував цей населений пункт, бо це так звана «стратегічна висота». І тому для ЗСУ також було важливо взяти під свій контроль Іванівку. За словами українських військових, в Іванівці стояли до двох рот зі складу повітряно-десантних військ РФ з міста Улан-Уде. Запеклі бої за ці позиції тривали близько двох місяців.

У селі немає жодного цивільного мешканця, лише військові. На дорогах багато мертвих тварин, розбитих машин та спаленої військової техніки. Машини місцевих мешканців російські солдати використовували, як дахи для своїх бліндажів. Також на колишніх російських позиціях багато речей, за словами українських військових, викрадених з будинків місцевих.

Мінометчик, військовий з позивним «Тринадцятий» розказав, що у цих боях загинуло кількасот російських військових. Але з дрону він бачив, що з поля бою машина забрала лише 10-15 тіл. Кількість загиблих російських військових у боях за Іванівку невідома. Редакція не може перевірити цю інформацію за умов ведення бойових дій. Російське Міноборони не розголошує інформацію про військові втрати у війні проти України.

Херсонська область була окупована в перші дні широкомасштабної війни Росії проти України (Москва називає її «спецоперацією»). Проте, останнім часом українські сили звільнили кілька десятків населених пунктів Херсонщини.