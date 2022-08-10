«Керченський міст має якнайскоріше бути знищений» – Чубаров 

Росія побудувала Керченський міст незаконно і зараз використовує його проти України, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі програми Свобода Live.

Таким чином він прокоментував вибухи на російському військовому аеродромі в Новофедорівці біля Саків у Криму, які сталися 9 серпня. Після цього в соцмережах почалися обговорення в соцмережах потреби удару з боку України по Керченському мосту.

Чубаров вказав на те, що міст є головним каналом комунікації, через яку на півострів ввозяться російська техніка та війська.

«Зі всіх міркувань – це є наша територія, це акваторія, яка прилягає до нашої території за морським правом…. Це міст побудований незаконно і цей міст використовується зараз для того, аби знищувати українських людей, українську державу. І тому, я думаю, що сам Всевишній вказує на те, що такий об’єкт має якнайскоріше бути знищений», – сказав голова Меджлісу.

Водночас, говорячи про можливості для такого удару, Чубаров зазначив, що військові «знають, що вони роблять і знають, що люди на це чекають».

Читайте також: Після вибухів на аеродромі в Криму «в паніці» ті, хто оселився там після окупації – Чубаров

«Але це вже буде не просто дзвіночок, це вже буде набат не тільки для тих колоністів, які поселились в Криму, і для окупантів в Криму, це вже буде набат для російського суспільства. І воно має подумати, чи вони будуть брати управління державою в свої руки, чи будуть зносити цього міжнародного вбивцю, який сидить у Кремлі», – додав Чубаров.

Локальні медіа повідомили 9 серпня про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму.

Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.